騎士直行突遇前方雙載機車「煞停橫擺」，騎士閃不過連人帶車慘摔噴飛。（翻攝自臉書爆料公社）

看起來好痛！有騎士行經在某路段，突然左前方1輛雙載機車突在道路上煞停，並往右切要期道路邊，而騎士發現後，疑反應不及，來不及煞車並閃不過，導致擦撞到該雙載機車後，整個人連人帶車直接噴飛在地；對此，網友見影片也搖頭「太危險了」、「這麼短的距離反應也真的要夠快」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段8秒影片，從影片中可見，騎士晚間行駛在某道路上，突然左前方的雙載機車突然煞停，並且往右橫切要騎至路邊，而突如而來的狀況，也讓騎士煞不住也閃不過，直接擦連人帶車噴飛在道路上；對此原PO也在貼文寫下「這事情居然發生在我們身邊？讓人不能相信，如果是你，你認為你會死在路上，還是閃過死神？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我在路上常常遇到，我都剛好閃過」、「看起來好痛...」、「太危險了」、「他還直接在路徑上停下欸，故意的吧」、「褲底一大包」、「後車未注意前車動態」、「想問一下，前車煞車了，為什麼不注意先減速，誰對誰錯只能給警察判定」、「應注意而未注意，後車責任較大」、「不過這麼短的距離反應也真的要夠快」。