土耳其今天舉行至關重要的總統大選，晚間繼續進行開票作業。國營安納杜魯新聞社報導，領先的總統艾爾段得票率滑落到50%以下。若結果獲官方確認，28日恐須舉行第二輪決選。

法新社引述安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，89.2%選票已經完成計票，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）得票率為49.94%，領先主要對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的44.3%。

路透社報導，儘管艾爾段和基里達歐魯陣營都聲稱領先對方，但是兩個陣營中的消息人士都承認，可能無法跨越50%的門檻而在首輪中奪勝。

開票的初步結果原本顯示艾爾段穩步領先，但是隨著更多選票開出，後來他的優勢逐漸縮小，恐須進入第二輪決選。

官方仍未宣告選舉結果，兩個陣營都不接受對方的計票。共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）表示，在野陣營自行計票顯示，基里達歐魯以47.42%得票率領先艾爾段的46.48%。

選前民調顯示，艾爾段略微落後代表6個在野黨陣營民族聯盟（Nation Alliance）的世俗化、中間偏左共和人民黨黨魁基里達歐魯，12日更有兩項民調顯示，基里達歐魯的支持度超過5成。

不願意具名的在野陣營一名資深幹部表示：「首輪似乎會沒有贏家，但我們的資料顯示基里達歐魯會領先。」（譯者：何宏儒）1120515