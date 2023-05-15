通勤月票吃到飽屏東資費方案出爐，跨域南高屏月票每月999元，若僅在屏東以客運接駁轉運，每月只需299元，若以客運加台鐵，則是399元，屏東縣長周春米表示，待一切行政程序處理完備後，希望實施能加快腳步。

周春米表示，考量南部一日生活圈，不少民眾是跨境上下班，因此有通勤需求，於是結合台南、高雄等縣市，推出南高屏通勤月票999元；若只有在縣境內移動，有通學或通勤需求，以只搭乘客運為主，每月只要299元；若加上台鐵轉乘，則要加價100元，每月399元。