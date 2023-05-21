日前台北市一名女客人因咖啡店設有低消引起爭議，在Google評論留下一星評價，引起店家不滿，憤而在限時動態公布對方照片跟個資，引發軒然大波，最終導致店家宣布停止營業。對此，常在社群平台發表個人見解的網紅T妹，表示客人根本是奧客，直批：「連最基本的尊重他人都沒有，無論是低消或售完。」

T妹19日表示其實咖啡店接待女客人時，沒有任何不禮貌的舉動，反倒是女客人臨走前撂下一句「我不會再來」，還留下一星評價，讓她很不以為然，直呼：「轉身走就好，但她是跑去攻擊店家，完全無法站在他人立場想，在我眼裡已經是終極奧客了！」

T妹表示店家設置低消是考慮到營業成本，女客人沒資格管現場客人多寡，並說道：「寫低消多少就是多少，這不是你來評估和不合理的理由」，也表示即使店家後續反應過激，自己不會幫女客人攻擊店家，因為雙方都有錯，但她認為女客人的錯比較大，直批：「你先不懂得尊重他人，你就不配得到尊重。」

T妹認為女客人聲稱已吃飽不想多點，因此主張店家強迫消費，但店家已提供外帶的選項：「A方案不行、店家提供B方案，到底哪裡強迫消費？！我反而欣賞服務生的應變能力，給予方案解決客戶需求！」，結果事件曝光後，一群人認為低消應是店內的最低價商品，譴責咖啡店，但她認為台灣早在30年前就有低消，因為許多店家希望客人飲料搭配餐點，因此低消遠超過飲料價格很正常。

因此，她看到大批網友力挺女客人很傻眼，直呼：「我好擔心台灣被腦殘淹沒」，並表示女客人看似振振有詞攻擊店家，但其實在談論自己的奧客行為，無奈搖頭：「只有兩種人認為合理，第一個本身就是奧客，第二缺乏腦思維」，不過T妹也強調並非不能評一顆星，反倒很支持客人留言回饋：「消費者遇到事情據理力爭很好，就算大聲咆哮都無所謂，甚至店家真的不對給一顆星都沒問題，但不是來亂的」，最後長嘆：「有理走天下，無理只有無腦人相伴。」