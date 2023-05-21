路上的錢真的別亂撿，有時中了陷阱都不知。近日有屏東在地民眾在夜市撿到整捆的「藍色小朋友」千元大鈔，總數高達10萬元，沒過多久在同樣地方又撿到一捆，將鈔票送到警局後，才得知背後恐怖真相。

一名網友在臉書社團「屏東人屏東事」發文表示，日前妹妹經過屏東夜市時，在屏東仁愛路與民族交叉口附近撿到一捆綁滿橡皮筋的千元大鈔，隔沒多久又在同處減到新的一捆，妹妹當下就撿起來送至警局。

未料警方表示，這捆鈔票全都是假鈔，是屬於測人心的詐騙手段，有心人士假裝金錢遺失，若路過的人起貪念私吞，就會立刻報案賺取理賠金，員警更指出，近幾個月來相同案例已經發生過許多次。

當地民眾也紛紛留言表示自己碰過：「之前在中央市場碰過，店家馬上叫我們別撿」、「遇過+1，警察一看就說是假的，而且說最近一堆人撿到送來警局」、「有店家說別撿，是遊民惡作劇」、「就是個釣魚詐騙手段」。對此屏東警分局回應，近日確實有多起民眾撿到不明紙鈔案件，經檢驗後皆為玩具假鈔，但目前尚未有人因此受害，呼籲民眾謹慎，將鈔票送至派出所，或報警請員警處理。