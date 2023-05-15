人民幣兌美元在岸價收報6.9525元，較上日下午4時30分收報6.9506元，跌19基點或0.03％；較晚上11時30分最後成交價6.9585元，走強60基點。

離岸價（CNH）一度跌破6.97元，低見6.9750元，截至下午4時45分，離岸價報6.9582元，在岸價報6.9513元。

官方15日開出的中間價報6.9654元，較上日6.9481元，下調173基點或0.25％。

交易員指出，市場波動率偏低疊加中美息差倒掛明顯，而目前又沒有明確的利好，短期人民幣料延續穩中偏弱格局。