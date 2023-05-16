副總統賴清德推出專案辦公室，被批評口號治國，行政院長陳建仁16日到桃園表示，因應社會發展和需要，政府會進行臨時編組工作，且同仁都是各部會調來，沒有增加其他人員的顧慮。

賴清德推出專案辦公室，加強中央地方合作，遭外界質疑酬庸。陳建仁說，實際上歷任政府以及國內外政府行之有年。行政院以往設立如年改辦公室、洗錢防制辦公室、能源及減碳辦公室，都有相當的成效，還有特別像是經貿談判辦公室等等，成果都相當不錯，不容輕易地否認他們的成果。未來政府也會精進相關措施、機制，使施政更有效，且臨時編制的單位，同仁實際都是各部會調來，並沒有增加其他人員的顧慮。

另最新民調有51％國人不希望民進黨完全執政，陳建仁也提到，蔡總統上任以來，無論在經濟發展、國際關係以及衛生福利，甚至於COVID19防疫，都做得相當好，也受到世界各國肯定。會繼續聆聽社會各界的聲音。希望大家、中央及地方努力，而且政府跟民間努力，來使得台灣能夠更溫暖，使國家更堅韌。