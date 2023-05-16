台北市產業發展局市場處今專案報告，由於八德、南松、永吉與信義市場攤數少，擬陸續收回。市場處長陳庭輝說明，信義市場逾8成攤商願配合公辦都更已確定收回，其餘市場僅是打算收回，沒有具體期程，因為必須先詢問在地攤商意願、溝通。

市場處16日在財政建設委員會專案報告，八德市場被鑑定有海砂問題，擬2025年與工務局品勞科及陽光加油站一起退場，現存62攤，輔導117攤商退場，但陳庭輝表示，此屬前市府「大八德商圈計畫」一環，須待現任市府定奪計畫方向才能確定八德市場去向，該市場分為2棟，是其中1棟有海砂問題，目前先讓攤商移到另一棟建物。

市場處報告提到，配合公辦都更的信義市場，將規畫「留設商業空間」並公開招租，現存46攤、預計輔導73攤退場。陳庭輝表示，由於該市場逾8成攤商同意配合公辦都更，可能2024或2025年可展開都更程序。

根據報告，南松市場由於商機流失、周遭環境變遷現存53攤，擬配合都更處辦理公辦都更，預計輔導154攤退場。永吉市場現存22攤，基於攤販經營意願低落，以及自治會參與市場公共事務意願低，正協商攤商逐年分批退場，並在契約結束前停止市場使用。

台北市議員張文潔表示，她選區內的永吉跟南松市場確實生意不理想，可是收回市場要有具體配套、輔導並與攤商溝通，提醒市場處務必將攤商意願跟權益擺第一，絕不能說收就收。

陳庭輝說明，攤商數少才希望收回部分市場，攤販退場方式分為領補償金或整併到其他市場2種，目前僅信義市場確定收回，永吉、南松與八德市場僅是打算收回，必須與攤商溝通才能確定。