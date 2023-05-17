第一季財報大賺，再加上強勢布局新能源車氣勢，和泰車（2207）本周以來股價連日走強，在16日市值正式突破4,000億後，17日繼續開高走高，以749元高價開出後，盤中最高觸及778元，正式突破2020年7月3日以767元創下的盤中天價紀錄。

為鞏固龍頭地位，和泰車續以多元電動化車款強化布局新能源車市，16日發表LEXUS全新電動車RZ450e，並推出「充電漫遊」服務，總經理蘇純興表示，今年配額200輛，若加計TOYOTA的BZ4X，雙品牌合計純電車款銷量將突破1,000輛，將創和泰車純電車銷量歷年新高。

除推出新車款，和泰車也同步宣布推出「充電漫遊」服務，與外部充電營運商合作，將以LEXUS Plus App串連包括華城電能EVALUE、U-POWER、起而行綠能，未來也即將加入和潤電能、Noodoe、iCharging與連展電能的充電服務。

且在先前已建置六座快充站之外，和泰車表示，預計將繼續再增建六座據點快充站，以提升LEXUS電動車主充電覆蓋率。

單以LEXUS看，在電動化車款布局多年後，除2014年因補助落日前推升油電車款銷量突破萬輛達1.04萬輛，以今年前四月含油電車等電動化車款領牌已達4269輛，蘇純興指出，儘管油電混合車目前由於馬達內鋼片缺料仍有缺車問題，但LEXUS全年電動化車款亦可望再度重返萬輛，甚至突破新高。

隨著和泰車雙品牌銷量持續居高不下，尤其LEXUS在第二季供貨可望更順暢，將挹注毛利率提升，再加上轉投資和泰產險採最保守認列，可望有迴轉利益，法人樂觀推估，和泰車第二季單季獲利可望更上層樓。

和泰車第一季財報大賺近一個股本、創單季獲利新高，單季營收679.7億，年增11.5％，稅後純益50.6億元，年增17.9％，每股純益9.27元。

和泰車收盤最高價為2020年7月6日的749元，盤中最高價則在2020年的7月3日以767元創下紀錄。