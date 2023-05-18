蔡英文就任總統520將滿7周年，當年承諾「維持現狀」的兩岸關係，如今卻是空前緊張，台灣成為股神巴菲特等投資客眼中的「危險地方」，從外交、社宅、房價、工資到食安政策，小英開出的一堆政見都確定跳票，不見「幸福家園」，只見國人的對立和不安。而近日就有一份最新的民調指出，有89％的民眾認為「蔡英文民進黨執政59分以下」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》17日對於「蔡英文民進黨執政即將滿七年」進行了網路民調，截至17日23時，已有3000人進行投票，有89％的民眾認為「蔡英文民進黨執政59分以下」、有3％的民眾認為「蔡英文民進黨執政100分」、有2％的民眾認為「蔡英文民進黨執政80分以上」、有2％的民眾認為是「蔡英文民進黨執政60分以上」，另有4％的民眾認為有「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「這個黨不滅，台灣先倒」、「想到蔡總統就得說您對不起台灣的百姓。人在做，天在看」、「蔡英文執政根本不照劇本走，應打0分沒建樹」、「沒有正義，不明事理的黨」、「就怕2024又是綠營執政，唉！」、「零分，毫無政績可言」。