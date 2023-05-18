南投山區部落驚傳3死凶殺案！鐘姓男子長期受僱於雲林縣蔬菜業者在南投縣仁愛鄉力行村望洋部落栽種高冷蔬菜，他疑似與2名菜農發生糾紛，約對方到產業道路的一處工寮附近，持霰彈槍射殺2人後，打電話給老闆自首：「我殺了2個人，很抱歉！以後沒有辦法再幫老闆種菜了。」接著自戕身亡，警方獲報偵辦中。

據了解，雲林蔬菜業者17日晚間6時許接獲受僱菜農鐘姓男子電話，自稱自己因故持槍殺了2個人，心情非常、非常不好，懊悔自責並致歉說：「很抱歉，以後沒有辦法再幫老闆種菜了。」隨即掛斷電話。

業者接獲鐘姓男子電話相當震驚，立即打電話報案，仁愛警分局獲報展開搜尋，果真在望洋部落一處產業道路工寮附近，發現2名男子遺體，身上多處中彈，在距命案現場不到1公里處，發現同樣中彈身亡的鐘男，身邊還遺留作案槍枝。

警方目前已確認鐘男及1名死者林姓男子身份，另1名死者身份尚待確認，初步調查3人疑似因土地租用等問題產生嫌隙，凶殺案原因仍要進一步調查釐清。

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