港股華虹漲10％ 獲准上海科創板上市 11:542023/05/18 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在獲批上海科創板上市等消息帶動下，港股華虹半導體18日早大漲，漲幅一度接近觸及10％，現漲8.77％報27.9港幣，成交值達3.15億港幣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據上海證交所上市審核委員會審議會議公告，華虹在上交所科創板的首次公開招股獲批。 港股科技族群18日早普遍上揚，恒生科技指數漲逾2％，蔚來汽車、嗶哩嗶哩等漲逾4％。 《美股掃瞄》美股大漲 台積電ADR飆漲近6% 存股族記起來！00929首檔月配息股票型ETF最快7月首次除息 《國際金融》憂心美國債務上限 歐股收盤小跌0.15% #上揚 #科創板 #華虹 #獲批 #日早 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股飆風 台股早盤直奔萬六 10:232023/05/18 財經 《觀光股》晶華推iGPS職場領航 延攬培育Z世代人才 07:472023/05/18 財經 《國際經濟》日進出口2年最差 貿易赤字1年低 10:282023/05/18 財經 北斗鎮長李玄在今入獄 一早現身地檢喊「含冤入監」 11:002023/05/18 社會 《半導體》ASIC高速成長浪潮 創意準備好了 11:282023/05/18 財經 周興哲歡慶出道10周年宣布喜訊 曝〈摯友〉創作秘辛 03:132023/05/18 娛樂 《通信網路》中磊挺進菲律賓 華麗變身3B營收規模公司 07:482023/05/18 財經 市場對美債上限協商樂觀 美股勁揚道瓊上漲408點 05:302023/05/18 財經 正瀚雙喜臨門 首季EPS 4.05元創新高、獲經濟部創新企業獎 11:472023/05/18 財經 華航永續示範航班 分享環保日常抽永續救生衣包 10:352023/05/18 財經 大陸照會駐華使館和外國機構 勿用外牆做「政治宣傳」 10:122023/05/18 兩岸 北市男子高樓墜落光復南路人行道 全身重創慘死路人驚呆 08:512023/05/18 社會 周休3日聯署通過 年收近億CEO李燕揭關鍵：台灣不太適合 10:222023/05/18 娛樂 史博館攜手北藝大博館所共創「行艸學」 邀民眾與植物「藝起呼吸」 10:102023/05/18 生活 獲國民黨徵召綠營圍剿 侯友宜霸氣回1句 11:382023/05/18 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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