根據上海證交所上市審核委員會審議會議公告，華虹在上交所科創板的首次公開招股獲批。

港股科技族群18日早普遍上揚，恒生科技指數漲逾2％，蔚來汽車、嗶哩嗶哩等漲逾4％。

《美股掃瞄》美股大漲 台積電ADR飆漲近6%
存股族記起來！00929首檔月配息股票型ETF最快7月首次除息
《國際金融》憂心美國債務上限 歐股收盤小跌0.15%
#上揚 #科創板 #華虹 #獲批 #日早