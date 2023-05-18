英國登山界聞人庫爾（Kenton Cool）再度刷新自己的傲人紀錄！週三（17日）清晨，他第17次登上世界最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest，也稱聖母峰），創下尼泊爾籍以外登山客登頂成功次數最多紀錄。另一名高齡84歲西班牙登山客週四挑戰世界最高齡攀登高峰紀錄過程受傷，獲救送醫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據庫爾在IG的貼文，英國夏令時間週三凌晨1時30分、尼泊爾當地時間週三清晨6時15分（台灣時間上午8時30分），庫爾與雪巴人嚮導多吉杰爾森（Dorjee Gyelzen Sherpa）、英國零售連鎖業者「冰島超市」（Iceland）主席沃克（Richard Walker）一同登上標高8849公尺的珠峰峰頂。杰爾森此前已數度登上珠峰與世界第二高峰、標高8611公尺的戈里峰（K2）。

今年49歲的庫爾在貼文指出，「攻頂過程有夠冷，導致追蹤／通訊等技術面多次故障」，三人在4號營地稍事休息之後才下山。庫爾第16次成功攀上珠峰是在去年5月。

尼泊爾登山季在每年3月到5月，5月份是攀登聖母峰最熱門的時節。這個星期珠峰登頂紀錄屢有更新，週一（15日）46歲尼泊爾雪巴人帕桑達瓦（Pasang Dawa Sherpa）第26次登頂，追平雪巴人卡米瑞塔（Kami Rita Sherpa）擁有最高紀錄。卡米瑞塔隨即在週三（17日）締造新猷，第27度攻頂成功。週四則由庫爾再創紀錄。

在尼泊爾挑戰世界紀錄失敗的西班牙84歲登山客索利亞，18日搭直升機下山就醫。（美聯社）

美聯社報導，高齡84歲西班牙登山客索利亞（Carlos Soria）週四（18日）在尼泊爾企圖挑戰最高齡攀登高峰紀錄過程中受傷被送下山，挑戰中斷。索利亞當天攀登的是標高8167公尺的道拉吉里峰（Mount Dhaulagiri），這是世界知名高峰之一，他在登山過程受了傷，所幸由救援直升機送往加德滿都的一所醫院接受治療。

登山觀光業為尼泊爾帶來巨大的收入，珠峰不斷吸引大量登山客挑戰，這也導致安全風險升高。2019年5月，一幀登山客排隊等候攀登珠峰的「交通瓶頸」照造成話題，網友爭相轉發。

Mt #Everest witnessed a traffic jam near the balcony area after more than 200 climbers attempted to reach the summit point this morning. More: https://t.co/urLYDrGeS7 #Everest2019 pic.twitter.com/fwr01pWv4K — Everest Today (@EverestToday) May 22, 2019

尼泊爾今年已向463名國際觀光客簽發登山許可，創下歷年最高紀錄，其中以來自美國、中國的登山客最多。

尼泊爾政府2018年禁止外國人獨自攀登珠峰，今年4月1日起進一步禁止外國人獨自徒步旅行。尼泊爾旅遊局長拉米查內（Mani R. Lamichhane）此前向CNN說明，獨自旅行時萬一發生緊急狀況，無人可伸援，「城市地帶還行，偏遠山區基礎設施不足」。

擔任聖母峰嚮導多年的探險業者·巴林傑（Adrian Ballinger）說，他已不再帶領客人攀登珠峰，原因就是人太多了：「山區發生意外時，不幸的是，悲劇打擊的往往是支援外國登山客的尼泊爾勞工。登山人數激增，尤其是經驗不足的嚮導、業者帶領缺乏經驗的登山客，這會引發大規模意外發生，但這些危險狀況原本是可以避免的。我們能做的就是為尼泊爾的登山產業爭取、支持法規增訂。」