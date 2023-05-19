香山高中因為三姓橋地下道積水無法通行，為顧及學生安全，及校車接送學生上下學安全，故宣布停課。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市19日凌晨降下暴雨，香山三姓橋淹水深度將近3、4公尺，由於三姓橋地下道積水無法通行，為顧及學生安全，及校車接送學生上下學安全，新竹市香山高級中學19日緊急宣布，全校學生停課一日。

新竹市政府表示，香山高中今日全校學生停課，老師可等雨退視需要在到校，可以從國中街到校。各導師今早已陸續協助通知學生及家長今日停課1日，學生若須返校拿東西，會聯繫與老師聯絡，目前消防局正在積極處理抽水中。

至於全市是否停課？市府表示，驟雨來襲，新竹市目前因風雨按規定未達停班課標準，尚未宣布停班課，這波鋒面影響的鄰近縣市亦然，但有特殊情況，市府都會緊急就實情來特別認定。

市府教育處表示，培英國中、高峰國小今早有停電，目前皆已復電，培英國中地下室積水，馬達抽水中，現場已封閉，消防隊後續將抽水處理，培英國中廚房的部分供電正常，目前孩子留在學校安全無虞。