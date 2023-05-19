國道3號南下87.1公里19日凌晨近4時發生汽車火警，新竹縣消防局派遣關西分隊共3車5人前往搶救。現場為轎車衝入邊坡，有起火情形，消防人員出1水線將火勢撲滅，於車內發現1具已燒燬屍體，明顯死亡，依規通報火調人員前往，現場交由國道員警處理。