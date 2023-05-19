儒鴻1Q營收64.98億元，季減14.8%，年減36.2%，收降幅較大主要係因客戶暫緩拉貨或有取消訂單之情況發生，1Q 成衣營收中，美洲營收28.2億元，年減40.5%，主要係因北美客戶去化庫存拉貨暫緩所致，營收規模甚至低於2020年2Q因Covid-19 Lockdown時之30.2億元水準，歐洲及亞洲地區成衣營收亦轉為年衰退18.6%及24.2%。首季毛利率28.36%年增1.6%，雖營收規模下滑但毛利率仍較大幅度轉佳，原因為產品ASP提升、布內轉比重由去年同期的26.4%提升至37.8%及外發比重下滑所挹注，然費用率仍高於預期，導致1Q營業利益較低，業外財務成本大幅提及匯損3017萬元認列，1Q稅後淨利8.27億元，稅後EPS為3.01元。

儒鴻經營階層也確定首季營收為全年低點，下半年開始會呈逐季向上。儒鴻也向市場展示新品「Softform」，這是一種合成織物，具有類似棉花的質地，由更環保的生產過程所生產。該新品的第一個客戶將是Lululemon。

此外印尼廠產能的開出，對下半年的營運有一定的幫助；儒鴻印尼成衣廠一期已上線，目前產能利用率有7成～8成，二期則陸續投產。儒鴻指出，目標是期望下半年二個廠的產能利用率能達到9成以上。今年底前，儒鴻印尼新廠預計共將開出112條成衣產線，成衣總產能約增加2成。此外，儒鴻印尼廠第三階段擴增布廠月產能100萬公斤，預計年底可投產。目前在儒鴻印尼生產的品牌廠包括Nike、Under Armour和Gap的Athleta等，目標在未來兩年內再增加5-7個新客戶。