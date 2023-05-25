去年華擎合併營收為171.2億元，年減13.4%，毛利率也下滑至21.6%，全年EPS為8.69元。今年股東會通過配發8元現金股利率，配息率高達92%，預計6月20日除息，7月25日發放股息。

許隆倫觀察，全球疫情解封後，電競市場的買氣下半年有望回溫，但不會很快拉升，呈現緩步向上。但全球景氣仍有壓力，如高通膨和高利率持續；俄烏戰爭及中美貿易衝突依舊。板卡去年面臨烏俄戰爭影響、價格競爭嚴重，今年價格競爭態勢放緩，ASP也呈現持平，同步有助毛利率表現，此外，中國價格競爭嚴峻，所幸公司布局以歐美市場為主。

華擎下半年會推出更多新品，在企業用戶市場將持續著重於雲端運算，邊緣運算和工廠自動化等技術及產品開發；消費性產品，則透過品牌多元化策略，滿足不同消費者需求，期望打造電競生態圈，新品會先從歐洲開始布局，再依序拓展美州、亞洲、中南美等。

許隆倫表示，今年旗下3大產品線當中，主板、顯卡出貨逐季轉強，迷你PC與去年持平，伺服器則因客戶庫存消化較預期更久、影響較大，工業電腦業務則健康發展，新顯示器業務動能強勁，整體營收將優於去年，獲利則需視下半年毛利率回升速度而定。