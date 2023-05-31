股價攻頂創高有研揚、華城、三陽工業、致茂、研華、揚博、亞航、夏都、山富、弘塑、閎康、定穎投控、萬在、乙盛-KY、宜鼎、高技、德昌、台南-KY、擎邦、華孚、沛亨、旭隼、南俊國際、博晟生醫、台微醫、聯寶、汎銓、宇瞻、青鋼等29檔。

另今天爆天量股有緯創、牧東、愛普*、研揚、勤誠等5檔。

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