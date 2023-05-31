台股今天受到美股6月升息機率升高，加權指數拉回小跌43點，但盤面個股活蹦亂跳，仍有研揚（6579）、華城（1519）及三陽工業（2206）等29檔股價創歷史新高，另有緯創（3231）等5檔刷歷史新天量。