股價攻頂創高有研揚、華城、三陽工業、致茂、研華、揚博、亞航、夏都、山富、弘塑、閎康、定穎投控、萬在、乙盛-KY、宜鼎、高技、德昌、台南-KY、擎邦、華孚、沛亨、旭隼、南俊國際、博晟生醫、台微醫、聯寶、汎銓、宇瞻、青鋼等29檔。
另今天爆天量股有緯創、牧東、愛普*、研揚、勤誠等5檔。
台股今天受到美股6月升息機率升高，加權指數拉回小跌43點，但盤面個股活蹦亂跳，仍有研揚（6579）、華城（1519）及三陽工業（2206）等29檔股價創歷史新高，另有緯創（3231）等5檔刷歷史新天量。
股價攻頂創高有研揚、華城、三陽工業、致茂、研華、揚博、亞航、夏都、山富、弘塑、閎康、定穎投控、萬在、乙盛-KY、宜鼎、高技、德昌、台南-KY、擎邦、華孚、沛亨、旭隼、南俊國際、博晟生醫、台微醫、聯寶、汎銓、宇瞻、青鋼等29檔。
另今天爆天量股有緯創、牧東、愛普*、研揚、勤誠等5檔。
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