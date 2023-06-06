高苑科大與台鋼集團6日舉行記者會，高苑科大公益董事會董事長葉怡君（左起）、董事林輝政會後回答媒體的提問。（林瑞益攝）

高苑科大歷經教職員一年沒有領薪水與董事會的問題，高苑科大與台鋼集團6日舉行聯合記者會，榮剛材料科技股份公司董事長王炯棻證實，未來高苑科大將更名為台鋼科技大學，就等新董事會拍板。校方希望能把學校打造成精緻化的企業型科大。

高苑科大公益董事會董事長葉怡君、董事林輝政與王炯棻等人出席記者會，民進黨立委許智傑、邱志偉與民眾黨立委張其祿等人出席，祝未來學校發展順利。張其祿也透露，教育部希望把高苑科大的轉型成為私校的典範，在未來少子化的階段度過難關。

對於校名，林輝政口風很緊，僅表示未來校名會更改。但王炯棻受訪時證實，應該更名為台鋼科技大學，就等董事會拍板決定。

至於繁鷹計畫，林輝政說，台鋼集團有4個兄弟姊妹（公司），橫跨的產業有鋼鐵、網通、化學綠能與健康運動四大領域，可以提供相關科系做產學合作、實習與獎助學金等，促進學生畢業就能就業。這些項目將於6月16日由台鋼集團的公司與校方談出一個具體的方向。

談到未來的學校教職員瘦身，校方說，會依法協助教職員到集團的子公司就業，發展第二春。繁鷹計畫是指幫助學生裝上翅膀，讓他們可以像老鷹一樣振翅高飛，在學業與技能上等有良好的發展。

高苑科大台鋼集團就業校名台鋼科大