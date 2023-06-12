威致為配合節能減碳設備安裝及試車作業，考慮設備交貨安裝進度及景氣淡旺季因素後，經董事會決議通過，預計排定煉鋼產線自本年7月3日，軋鋼產線自7月10日起，實施短暫停工，期間約一個月。

威致112年6月12日董事會決議煉鋼及軋鋼產線預計短暫停工約一個月事件，威致新任董事長郭素惠表示，煉鋼產線夏季月產量一般排定4.5萬噸左右，軋鋼產線則為4萬噸左右。而停工期間，營收將會大幅下跌，僅出售在庫存貨。 威致說明，停工期間固定費用損失估計約6000萬元，但設備安裝完成後，除可提高設備節能減碳效能，提升產能及生產效率，有利於生產成本下降外，同時也可降低產品單位碳排放量，相對降低未來環保相關成本支出，有助於公司競爭力提升，也善盡企業社會責任。

威致周一舉行股東會，承認111年度盈餘分派案，110年度共配息1.3元，以周一收盤價26.3元計算，現金殖利率達4.94%。會中並改選董事八席(含獨立董事四席)，董事當選名單為郭素惠、郭世賢、郭清文、郭先恭；獨立董事為劉吉雄、夏徐生、丁家輝、王燕景。董事長任期屆滿改選，股東會後召開董事會選任，由郭素惠接任。