新加坡樂隊brb.與KIRE凱爾合作單曲〈sharp knife〉。（ONErpm提供）

新加坡樂隊brb.與KIRE凱爾合作單曲〈sharp knife〉。（ONErpm提供）

新加坡樂隊brb.與好友KIRE凱爾共同唱作的雙語單曲〈sharp knife〉甫上架，就在各大串流平台綻放光芒，大受矚目！brb.是星國串流最高的樂隊，更紅到國際，不但與多國知名歌手合作，更將於九月前往美加一連舉辦9場個人演唱會，展開成團後首次的北美巡迴，站上紐約舞台，成績可圈可點。

brb.曲風多元，充滿明亮、抓耳的線條，令人一聽就輕飄飄，將身體交給旋律弛放而搖擺，與KIRE凱爾合唱的新單曲《sharp knife》衝出好成績，正在數位平台大放異彩，brb.透露和KIRE其實是臉友，起初是KIRE主動私訊而結識，雙方對音樂和各方面的觀點說也奇怪的match，於是很快變成好友，只是疫情以來從未謀面，但提及契合的程度，brb.稱KIRE是「第四位團員」，可見彼此交心、相熟的程度，brb.也因合作新歌《sharp knife》和KIRE終於見到面，彼此笑說：「這是我們最棒的見面禮！」

來自新加坡的brb.，由Clarence Liew Oliveiro、Marc Lian和Auzaie Zie三個大男孩所組成，他們曲風多元、且隨興進化，由一開始的R＆B、Hip Hop、Soul到韓流K-R＆B、alt-R＆B，他們將80看90年代懷舊的曲風與當下的聲音完美融合在一起，從2018年出道以來，他們的名曲《cool with it》和《talking to myself》紅翻天，吸引了亞洲各地的樂迷，此外，他們標榜每首歌的故事來自於三位團員的個人故事和經歷，「代表著brb.的每首歌都是一個瞬間、一次感覺、一種心態。」

其實，初試啼聲的brb.曾在2019年11月受邀來台參加「貴人散步」音樂節，在台南知名歷史建築「B.B.ART」藝術空間登台，當時就受到一群知音跟隨，更開發出新群眾，令第一次來台的他們至今難忘，回想說：「第一次在台灣的表演很緊張，因為有兩位成員不會說中文，所以不知道大家會有什麼反應！」但首戰告捷，讓他們鬆了一口氣，也大讚：「台灣人真的很熱情，很welcoming！」