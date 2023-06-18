泰國8黨聯盟組建政府談判有了新進展。為泰黨和前進黨早前一直就眾議院議長人選一事議論不休，但為泰黨願意做出讓步，支持前進黨人出任眾議院議長，不過要以2個副議長職位作為交換。

由皮塔所領導的前進黨，以及崇南所領導的為泰黨，分別在泰國下議院大選中，贏得第一多和第二多的席次。據《泰國頭條新聞》18日報導，為泰黨副黨魁普湯就眾議院議長職位一事發表談話說，為泰黨和前進黨都有意擔任議長一職，認為前進黨已經獲得重要行政管理的位置了，為泰黨應當獲得立法部門的職位。

然而，為了達成一致的結論，避免給雙方帶來麻煩，為泰黨就眾議院議長一職表達了新立場，即原則上，為泰黨同意第一大黨前進黨擔任眾議院議長，不過鑑於前進黨和為泰黨的人數相當，因此兩個副議長的職位應由為泰黨成員擔任。

另外，為泰黨也說，各項工作細節的協調將由相關工作部門繼續進行，並由兩黨代表進行商討。但無論如何，必須等待選舉委員會正式公布選舉結果和眾議院議員的認證公告，雙方代表才能再進一步展開討論，以便得出明確的結論。