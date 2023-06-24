位於基隆市七堵區七堵火車站後站的東新街陸橋，居民表示因使用率低希望拆除，副議長楊秀玉也持相同意見，認為破壞美觀及佔用人行道。但由於該陸橋附近有基隆商工、明德國中、長興國小3所學校，每天約有學生有2000人出入，校方多數仍認為建議學生走天橋較安全。對此基市府工務處表示，由於各方意見不同，將凝聚共識再評估是否拆除。

基隆市政府今年陸續拆除中山區德和國小與安樂區武聖街口2座使用率低或有安全顧慮的天橋，目前七堵火車站後站的陸橋也列入評估，七堵區公所日前開會聽取各方意見。

學校附近店家表示，該處學生多半是走平面行人穿越道，而現在4處路口都畫有「綠斑馬」，很少看到學生主動走上陸橋，多數居民認為應該拆除。

然而明德國中校方代表指出，由於學校人力有限，但上下課時段車流量非常大，因此學校多鼓勵學生走天橋過馬路較為安全。

副議長楊秀玉建議拆除，因有陸橋有礙觀瞻且占用人行道空間，基隆從前市長林右昌時期至今已經拆除很多座陸橋了，其實只要配套做好，就沒有沒有發生交通安全的疑慮。

市議員曾怡芳表示，拆除陸橋對於市容絕對是加分的，但目前七堵火車站後站違停亂象嚴重，而主因就是停車空間不足。因此若要拆除天橋，必須規畫好周邊停車空間配套。

曾強調，該處在上下課時間學生出入流量近2000人，若沒有規畫好周邊停車配套，附近學校學生下課時間與民眾上下班時間車流、人流同時湧入，對學生還是有危險性，在還沒有完善的規畫之前，陸橋還是有存在的必要。

市議員張耿輝表示，如果沒有任何配套措施就貿然拆除並不妥當，尤其基隆商工有很多外縣市學生都是搭火車來學校，如果學生沒有意見才能拆，為了安全起見要慎重。