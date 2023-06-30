據陸媒報導，從6月29日20時至30日11時，湖南湘西出現特大暴雨天氣，該時段內全州特大暴雨6站，大暴雨15站，暴雨7站。強降水導致多個鄉鎮水位暴漲，內澇嚴重，河水漫過橋樑，多處路段交通受阻。網民議論稱，一場雨就淹成這樣，難道是先前「退林還耕」惹禍？

據《央視新聞》報導，湖南湘西保靖縣城區以及周邊多個鄉鎮遭遇特大暴雨。當地氣象台今天12時35分發布鄉鎮暴雨臨災紅色警報：過去12小時雨量已達279mm，打破了1980年7月4日保靖日降水量189.2mm記錄。當地消防救援大隊迅速集結，攜帶救援裝備趕往災區救災。

許多網民懷疑，前陣子各地搞「退林還耕」，把山上與坡地上的樹全砍了，下場大點的雨就泥水亂竄、處處災情。（圖／央視新聞）

湘西州氣象台預報員劉寶光指出，湘西土家族苗族自治州從6月29日開始普降大到暴雨，全州多地出現嚴重洪澇災害。

大陸氣象專家提醒，暴雨天氣謹慎出行，除行車要減速慢行，儘量避免駛入積水區和地勢低窪區，切勿駛入立交橋的底層或下沉式隧道中。若車輛周圍形成積水，應立刻離開車輛到地勢較高的地方。

6月30日下午1時許，古丈縣廣播電視台曾發佈消息稱，大雨使得古丈縣部分鄉鎮出現通訊阻斷，道路塌方，400餘名群眾已被轉移。

社群媒體上的網民表示，才下一場大雨就出現內澇，如果多下幾天就更慘了，前陣子各地搞「退林還耕」，把山上與坡地上的樹全砍了，下場大點的雨就泥水亂竄、處處災情，夏天雨季來臨，令人十分憂心。