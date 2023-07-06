李玟（CoCo）5日驚傳逝世，震驚外界，今（6日）更開始不肖人士藉此在網路上詐騙，李玟二姊李思林5日在社群生氣發文警告，對此，李思林更是無奈回應，有看到網路上有人冒用她的名義進行詐騙、募款「器官捐贈」，她暖心呼籲，大家別上當被騙，「現在是心靈最脆弱的時刻，要多注意一些無良人。」

李玟才過世，網路上竟傳出有無良商人利用愛護和懷念妹妹的愛心人士做出無良的詐騙，籌款捐贈慈善機構或捐出器官等理由，更用她的名義去做紀念商品，對此，李思林嚴正表示：「會保留法律上的追究」。

最後她也向李玟粉絲喊話，「我們一定會在兩岸三地安排歌迷聚會，時間點應該是在八月，請耐心等待通知」。李玟5日驚傳輕生，二姊李思林也發文證實，表示妹妹數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

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