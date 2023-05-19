此外，PP、EVA也因追價買盤縮手、新產競爭下，分別下挫40美元、155美元；PP不僅失守900美元，價格滑落至860美元，低於原料丙烯水準，至於在石化產品少數仍有獲利的EVA每噸價格也下探至1480美元。

全球通膨、升息干擾下，需求持續低迷，加上大陸新增400萬PE新產能投放，價格競爭激烈下，總體銷售愈加辛苦，目前PE報價滑落至950美元～970美元，廠商利差壓力未解。

亞聚表示，太陽能級占大陸總體EVA需求約47％，發泡級約三成，兩者合計近八成，太陽能級長期仍穩定向上，而發泡級與大陸鞋業代工出口息息相關，受通膨、鞋材等產品高庫存影響，需求市況較淡，靜待下半年看能否恢復正常。公司會把握塗覆級、熱熔級等利基市場，年底將進行熱熔級生產。

台達化指出，大陸疫情解封、持續通膨、利率上升，導致需求復甦不如預期；首季每股虧損0.18元。尤其，大陸今年ABS、GPS、EPS、SM新增產能大舉開出，總產能各達957萬、798萬、937萬及2,415萬噸，遠遠大於總需求的650萬、460萬、370萬及1,600萬噸，營運挑戰仍艱鉅。為此，台達化積極推動掌握新需求發揮產銷量，開發新市場，延續營運能量。