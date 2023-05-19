婆媳問題就連離婚之後，恐怕都還會持續。一名媳婦在離婚之後，卻三不五時收到婆婆來電，要求她去跑腿、做家事，無法理解的她事後詢問才知道，原來離婚時少做了一件事，導致婆婆認為還是有資格使喚自己，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，明明朋友都已經離婚了，卻還是一直接到婆婆要求自己去做家事、跑腿的電話，讓她憤怒不已，卻又不明所以，覺得怎有人如此欺人太甚。

該名離婚的媳婦事後私下打聽，才知道原來離婚前，自己沒有向夫家祖先「辭祖」，才導致前婆婆還是有資格使喚自己做事。

網友看到後也都傻眼：「跟婆婆講說，叫祖先當面來說」、「直接封鎖就好了啊」、「拉黑名單了啦，不用考慮了」、「連過世祖先都能拿出來當情勒工具」、「叫婆婆去吃X」、「人不要臉真的天下無敵」，但不少過來人也表示，如果不想被騷擾，花時間跟前夫家糾纏，最好還是別忘記做辭祖，免得搞到自己暴躁。

所謂辭祖為女性在離婚時，向夫家祖先稟報，未免發展另一段感情時受到干擾，步驟則相對簡單，準備水、小菜或水果、點香向祖先牌位稟報，接著上香，頭也不回離開即可。儘管現代觀念越來越開放，但不少保守的傳統家庭，若發生離婚狀況，還是會要求女方做辭祖動作。

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