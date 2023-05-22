佛光山惠中寺2023年「未來與希望」系列講座，即將於5月27日至6月24日每晚7:30至9:00，在惠中寺三樓大殿盛大舉行。今年惠中寺規劃主題為「厚道」，期盼引領聽眾不論世局如何艱險，更應在變動中保持良善，在塵土中創造希望。

知名作家、主持人、文史學者謝哲青，今年再度蒞臨惠中寺，以「走在夢想的路上」分享他在旅行途中，世界教會他的事。(圖／惠中寺提供

佛光山開山祖師星雲大師在〈密行百事〉提到：「待人要厚道，是為做人的密行。」這種密而不宣的善行義舉，亦是做人做事成功的準則。此次講座講師陣容眾星雲集，特別邀請當代學者、名師蒞臨演講：蔣勳、王偉忠、沈春華、鐘欣凌、謝哲青、盧建彰、凌宗湧、黃麗燕、詹慶齡、李旭東、洪蘭、陳淑芳、朱為民、吳家德、王文靜、黃秀蘭、瓦基、彥寬、李凱琳、林依柔、黃信凱、趙辜懷箴、畢柳鶯、陳志恆、羅宇庠。佛光山法師群：心保和尚、依空法師、慧知法師、覺居法師、妙光法師。

現任佛光山住持心保和尚，長年說法不輟，今年他將在講座首場暢談「佛教故事的啟發」。(圖／惠中寺提供)

30位名師將從文學教育、生死智慧、心理勵志、親子教養、美學飲食、樂活養生、自我成長、佛學經典等角度，引領聽眾重新挖掘內在的力量，以度量容人，以道德化人，為未來的自己開拓出一條條璀璨的寬厚之道。

「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧，在台中市民心中早已蔚為每年共學的期待。(圖／惠中寺提供)

為鼓勵台中市民踴躍參與講座，講座期間，凡線上報名持QRCODE辨識親蒞現場進場者，滿八次、十五次即可免費兌換2023「未來與希望」厚道精美限量好禮；另外主辦單位加碼送，凡報名參加「法師場」場次前500名進現場聽眾，將獲得限量「厚道」創意手作書籤。

「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次。(圖／惠中寺提供)

「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次，網路觸及率更高達180萬人次，在台中市民心中早已蔚為每年共學的期待。藉由名家講座，鼓勵社會大眾終生學習、吸收多元知識、提昇眼界、擴展視野、增進身心靈與社交健康、營造社會祥和歡喜的氛圍。

惠中寺「未來與希望」系列講座，今年規劃主題為「厚道」，期盼引領聽眾不論世局如何艱險，更應在變動中保持良善。(圖／惠中寺提供)

惠中寺2023年「未來與希望」系列講座從5月27日起連續29場，現場聽講採線上報名，免費入場，目前已開放報名，另可從惠中寺官方FB及YouTube同步線上直播聽講；唯5月30日、6月21日場次未取得授權，無開放線上直播。活動詳情資訊及報名，可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網，或電洽惠中寺04-22520375。