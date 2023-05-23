「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯在亞洲人氣頗高（Wonderful Entertainment Asia 提供）

有「挪威清新小王子」之稱的佩德艾利亞斯將在6月3日So Wonderful音樂節登台開唱，他於19日接受台媒連線專訪，身著藍色襯衫配上個性派凌亂的髮型的他，好奇詢問「你很會跳舞」的中文怎麼說，希望可以在音樂節講給粉絲們聽。

佩德艾利亞斯的音樂作品在國內外都有亮眼表現，他是去年KKBOX西洋年中新人第一名，在百大單曲中光他一人就有6首入圍。被問到在台灣奪下冠軍並被稱作「怪物新人」有什麼想法，佩德很謙虛的回應：「不敢置信，這也是我第一次得冠軍，真的覺得很酷。」提及要來台灣表演，他說自己準備了幾句中文，之前也有練習過，但感覺可以再多花一些時間，希望在音樂節的時候可以說給粉絲聽，他也額外練習了「小姐，你真水」（台語）。

提到創作，佩德對於目前清新、浪漫的曲風很滿意，覺得自己以後會想嘗試其他曲風，但目前這是自己最舒適的模樣。被稱作「小清新」的他，也承認自己會有壞情緒、低氣壓的時候，但他都能轉化成靈感，將壞心情寫進歌詞裡，很快又可以找回平衡點。

佩德這次台灣行時間並不長，讓他感到頗難過，他先前曾以「台中」作發想寫了一首城市主題曲，因為他覺得台中的夜晚看起來很美，整個城市給人的感覺很棒，很可惜這次無法如望去台中或其他地方走走，但他也淘氣透露，也許之後還會再有機會訪台，但誰知道呢？