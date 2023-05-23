詐騙案件層出不窮，其中「假投資」造成的財損更是居高不下，新竹市警察局第一分局反詐宣導團，本月特別到台大醫院新竹分院、新竹市消防局，為醫護及消防人員進行「反詐騙宣導」，針對目前前三高之詐騙手法解除分期付款、假投資及假網拍，製作案例宣導。

警方指出，「假投資」發生數雖排名第二，但往往造成的財損讓民眾卻是居高不下，原因即是一旦相信假投資，被害人投入金額少則100萬多則數千萬，造成受騙民眾心理及家庭巨大影響。

警方分析，假投資廣告分布在各式網路社群平臺及APP，大多包裝成財經、股市、名人及投顧老師，藉由分析新聞、時事並利用「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等各式話術，吸引對投資有興趣網友點擊連結。

誘騙民眾另加入LINE投資群組，初期會給予小額獲利回饋，使被害人深信之後投資定會獲利，進而施以「養套殺」方式，讓被害人越陷愈深，等到要出金時才被詐團以各種理由拖延方知遭詐騙。

新竹市警察局第一分局反詐宣導團，本月特別到台大醫院新竹分院，向醫護人員進行反詐宣導。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市警察局持續透過各式場合及方式宣講提升民眾「識詐」能量，有效「阻詐」，達到警民齊心共同打擊詐騙犯罪，也積極「阻詐、懲詐」打擊各類詐欺案類車手，4、5月份即透過銀行攔阻及策動被害人親友勸說等方式，成功逮捕移送4名前來與被害人面交取款車手。

新竹市警一分局指出，這次活動針對「輕鬆投資、高額獲利」、「升級成高級會員」、「涉及刑案」、「偵查不公開」及「監管帳戶」等詐騙關鍵字，讓民眾體認這就是詐騙，提醒民眾記得善用165反詐騙專線進行查證，讓現場醫護人及消防人員體認詐騙外，更擴大至交友圈戮力一起宣導反詐，隨時提醒身邊親友，避免落入詐騙集團話術而上當受騙。