由於近日YouBike系統遭受境外連線攻擊，高市交通局22日與數位部人員前往微笑單車公司進行行政檢查。高雄市交通局指出，高雄1,490筆交易資料可能被竊取，已要求微笑單車公司主動通知會員，另立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施。

針對微笑單車各資外洩事件，數位部表示，21日有接到高雄市政府請求協助行政檢查事宜，因此依據個資法第22條，數位部資安院有派資訊專業同仁加入高雄市交通局行政檢查小組，一同前往微笑單車公司現場實地檢查，並且已經將現場檢查意見提供高雄市交通局。