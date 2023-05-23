由於近日YouBike系統遭受境外連線攻擊，高市交通局22日與數位部人員前往微笑單車公司進行行政檢查。高雄市交通局指出，高雄1,490筆交易資料可能被竊取，已要求微笑單車公司主動通知會員，另立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施。
針對微笑單車各資外洩事件，數位部表示，21日有接到高雄市政府請求協助行政檢查事宜，因此依據個資法第22條，數位部資安院有派資訊專業同仁加入高雄市交通局行政檢查小組，一同前往微笑單車公司現場實地檢查，並且已經將現場檢查意見提供高雄市交通局。
YouBike讓民眾生活更便利，但卻傳出註冊個資外洩，數位部23日表示，已經派人前往現場檢查，逐步確認相關資料的狀況，後續會把檢查意見交給地方主管機關。
由於近日YouBike系統遭受境外連線攻擊，高市交通局22日與數位部人員前往微笑單車公司進行行政檢查。高雄市交通局指出，高雄1,490筆交易資料可能被竊取，已要求微笑單車公司主動通知會員，另立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施。
針對微笑單車各資外洩事件，數位部表示，21日有接到高雄市政府請求協助行政檢查事宜，因此依據個資法第22條，數位部資安院有派資訊專業同仁加入高雄市交通局行政檢查小組，一同前往微笑單車公司現場實地檢查，並且已經將現場檢查意見提供高雄市交通局。
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