女星艾莉絲（本名曾莉婷）在2017年嫁給英國外交官後，她也為愛定居倫敦，與先生育有一個混血兒子「威廉弟」，還有她與日籍前夫的女兒，從她的社群上能看出一家4口生活相當幸福美滿。最近艾莉絲分享混血兒拍照經常瞇著一隻眼，原本以為他是裝可愛，檢查後才發現他有單眼弱視問題，已經長期看不清楚了。

艾莉絲今（29）日晚間在臉書有感而發地分享育兒心得，她在半年前收到威廉弟學校通知，威廉弟進行視力檢查後，兩眼的視力不太正常，之後帶他到診所甚至大醫院做更縝密的檢查，直到近日才得知，威廉弟有一隻眼睛弱視，必須配戴眼鏡矯正；她透露兒子差點錯過黃金治療時期，且醫師表示，威廉弟視差太大，已經長期看不太清楚，做任何活動其實都很吃力。

所幸在經過多次檢查後，也開始戴上眼鏡矯正，視力變清晰後，生活也會更加舒適；艾莉絲則非常心疼兒子，也提到早就注意到威廉弟拍照會瞇著一隻眼睛，還以為是裝可愛，不曾懷疑是因為視力的問題，坦承自己與威廉爸的疏失，文末也許願，「希望（威廉弟）勢力可以慢慢矯正成功」。

過去艾莉絲曾為愛淡出演藝圈，但與日籍前夫僅維持4年婚姻關係，恢復單身後帶著女兒旅居法國創業；艾莉絲後來幸運地遇到真愛，擔任英國外交官的現任丈夫，婚後兩人生下一個兒子，一家4口則定居英國倫敦。