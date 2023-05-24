嘉義市政府小內閣近來屢有異動，一級主管相繼「有事」，大家關切對黃敏惠市長第4任任期積極推動10大旗艦計畫是否有影響？黃敏惠受訪表示，市府一些人事調整是不同局處的歷練，10大旗艦計畫正需要跨局處合作，有跨局處歷練有助於推展旗艦計畫。

對市府社會處長黃毅晨僅到任3個多月，今天在市務會議上請辭，宣布6月1日將離職，黃敏惠表示，慰留很久，但黃處長有他個人因素及規畫，予以尊重，很欣慰的是包括議員、民眾及市府同仁都對黃處長評價很高。

黃敏惠還說，行政工作量很大、很辛苦，大家互相努力合作、鼓勵，很重要，新的副市長及新處長人選還在尋找中，找到適合人才很重要，也歡迎大家推薦好人選。

市府2月調整一波一級主管職位，科長也陸續有調動，4月前副市長陳淑慧離職、前交通處長鄭君健涉貪，改調參議，新任交通處長6月17日將由高雄市政府交通局主任秘書許啟明接任，外界關切，人事調動頻頻，對10大旗艦計畫有影響嗎？

黃敏惠表示，如果只在單一局處任職容易受限，只有跨局處才會從不同角度看事情，10大旗艦計畫正好需要跨局處整合，不同局處歷練更能促進局處合作。