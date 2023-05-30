專門負責陸軍官兵跳傘訓練任務的傘訓中心傘教組（外界俗稱神龍小組）教官，目前僅存唯一的「嬌點」就屬上尉鄧潔，她也是我國國軍現役唯一的「女神龍」，但過去其實她並非特戰傘兵，而是專責直升機修護，但是在106年營區開放目睹神龍小組英姿後，她決定挑戰跳傘任務，並報考神龍小組甄選，在經歷一連串嚴苛考驗後，成為目前唯一女性傘訓教官。

陸軍航特部著名的「神龍小組」為我國陸軍航空特戰部隊的任務編組，源自1949年政府遷台後，傘兵教官張輯善上尉建議師法美國陸軍第82、第101空降師，成立一個跳傘特技小組，平時負責教練任務或表演跳傘，戰時率領傘兵進行敵後作戰任務。

據《青年日報》報導，「每天叫醒我的不是鬧鐘，是夢想！」勇於自我挑戰的陸軍神龍小組鄧潔上尉，從軍後以成為神龍為目標投入訓練，即便遭逢諸多挑戰，她仍克服心理壓力與體能負荷，完成高空跳傘順利取得神龍臂章，傳承女神龍巾幗不讓鬚眉的美名。每次神乎其技的展演，除象徵她的自我目標實現，也提升國人對國軍捍衛國家的信心。

鄧潔的從軍路，每一步都是不放棄、奮鬥努力的過程。父親是陸軍上尉退伍，鄧潔就讀大學一年級時在父親鼓勵下，休學考取空軍航空技術學院，延續父親從軍報國的壯志，讓她的影視幕後從業人員夢就此轉了彎，穿上軍服，重新為人生設定目標。

軍校畢業後，鄧潔分發至陸軍航空601旅負責直升機修護。在人生每一階段都會設定挑戰目標的她，在民國106年營區開放活動親眼見證神龍小組精湛空中戰技後，翌年便報名參加基本傘訓，並於結訓後加入神龍小組甄選，自此展開一連串嚴酷考驗。

想成為神龍小組的一員，除了基本傘訓、特種地形、跳傘長等訓練，還必須完成高空滲透跳傘訓練班40次跳傘，以及高空滲透跳傘專精班20次訓傘任務；鄧潔表示，傘訓的體能負荷是一大挑戰，每天晨昏5000公尺跑步、特種地形背負超過30公斤的傘具，訓練過程著實讓她吃盡苦頭。

此外，「頂板凳」是神龍小組在空中操縱落體速度的基本功，須將手腳、身體反折成「U」字形進行；為習慣這項動作，鄧潔就寢時會趴著將手腳墊高練習，並時常在累到毫無知覺情況下睡著，可見訓練強度激烈。「除了表排各項訓練，晚間課程結束後及假日時間，也會自我鍛鍊，不放棄任何能突破自我機會。」

由於「風感」較差，鄧潔在首次高空專精傘訓，未能做好教官指定空中接力課目，曾瀕臨淘汰邊緣；但她掌握第二次機會，並於突破重重身、心理考驗後，完成80次高空跳傘，順利拿到神龍臂章。

如今笑談受訓的甘苦點滴，鄧潔說，那時內心只有一個想法，「我一定要出人頭地」，希望被人肯定，並以成為神龍鞭策自己、實現自我。「做自己的太陽，不用憑藉別人的光。」她強調，跳出舒適圈，實力就是最好的證明。