立委關注綜所稅內建減稅機制，截至4月消費者物價指數（CPI）較前次調整累計漲幅達4.7%，超過調整標準，明年度綜所稅免稅額是否調升；財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時說，「應該很有可能」，但仍要視10月的CPI數據而定。

立法院財政委員會今天審查「娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案」等案，莊翠雲列席備詢。

民進黨立委郭國文質詢時指出，總統蔡英文在520談話表示將持續加薪、減稅，減輕國人負擔。他表示，按照綜所稅內建減稅機制，當國內CPI累計漲幅較上次調整累計漲幅超過3%，就會再調升免稅額度，而截至4月CPI較前次調整累計漲幅達4.7%，超過調整標準，是否今年底就會宣布調升2024年度綜所稅免稅額。

莊翠雲回應，立委提出的數據是到今年4月的情況，但實際是否調整，還是要視10月時行政院主計總處公告的CPI數據，而從目前的情況看來，「應該滿有可能」。

對於莊翠雲的回應，郭國文呼籲，財政部對於綜所稅免稅額明年度是否有機會調升，要有膽識一些，希望能給個肯定句。莊翠雲說，「應該很有可能」。