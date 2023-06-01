恆科技技股指數目前大漲2.37%，成份股漲多跌少，金山軟件漲6.3%，漲幅最大；其次為平安好醫生漲5.9%。瑞聲科技跌2%，表現最疲弱。

不畏國際股市的AI概念股漲多回吐，表現相對落後的中國AI股商湯、百度逆勢走高，均暫漲近4%。

受金價反彈激勵，紫金、招金、山東黃金、中國黃金全面走高。

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