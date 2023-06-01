美國眾議院在稍早前通過債限法案，以及最新公布的財新5月中國PMI數據優於市場預期，受此激勵，周四香港股市開低走高，目前恆生指數漲0.8%，為18384.65點。國企股(H股)漲0.86%，為6216.18點。