民進黨婦女部前黨工昨日（5／31）發文控訴遭民進黨長期合作的導演性騷擾，案發後向時任婦女部主任許嘉恬求助，竟被反問「妳為什麼不跳車？」該文引來各界高度關注，許多在野黨公職人員也留言關切。對此，資深媒體人黃揚明呼籲不要見獵心喜，並舉國民黨宜蘭縣議員黃浴沂上周爭議事件為例，質疑若自己的政黨發生類似案例時，能以相同標準聲援受害者、譴責加害者？

該名前黨工控訴，去年9月在民進黨中央黨部婦女部實習期間，遭一名民進黨長期合作的導演性騷擾，更指控許嘉恬在調查案情時對她反問：「妳為什麼不跳車？」「怎麼沒有叫出來？」等離譜言論。

對此，黃揚明今日在臉書直言，性騷擾事件吃案絕對扣分，特別是標榜自身代表進步價值的民進黨，且這類型案件在民進黨內絕對不是首例。不過黃揚明認為這起案件發生在蔡英文擔任黨主席期間，不會對賴清德造成重大影響，只要賴處理得宜，此事件就可告一段落。

黃揚明也特別注意到，該篇文章引來多位在野黨公職人員前往關切，因此他呼籲不要見獵心喜，並質疑當自己的政黨發生類似案例時，是否也能以相同標準聲援受害者、譴責加害者？黃揚明舉例，上周黃浴沂在宜蘭縣議會質詢時，檢討洗澡被闖入案件中的受害且因此離職的女消防員，言論荒誕且態度惡劣、不認帳，國民黨中央雖透過發言人抨擊黃的言論不當，將移送考紀會，但當時出面批判黃浴沂的藍營公職「幾乎看不到」。

「處理性平案件需要的不是政治操作，而是同理受害者的心情」。黃揚明強調，依照程序協助受害者走出傷痛，任何政黨都該朝向更進步的境界前進，他也對願意出面投訴的受害者致上最高敬意，其勇氣可能讓許多潛在的受害者免於被狼爪侵襲。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。