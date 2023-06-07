蔡總統提名新任大法官人選，不過人選被外界質疑適任性。在野立院黨團今開記者會，照以往他們慣例，向大法官被提名人提出問卷調查，提出憲法十問，涵括不同領域議題，盼大法官被提名人都能回答問卷，藉此讓國人清楚瞭解被提名人的憲法價值與理念。

陳椒華強調，黨團對於大法官人選的一貫態度就是嚴格審查，今天黨團向被提名人提出憲法十問，要求被提名人對於社會關注的各項議題要明確表態，期盼透過有鑑別度、高度影響國人權益的各類社會題目，讓國人清楚瞭解被提名人的憲法價值與理念，也作為黨團行使同意權的審查依據。

陳椒華表示，黨團反對民進黨僅規劃用一個禮拜的時間，只有一天公聽會、一天審查、一天投票，就想來通過大法官人事案，認為大法官的審查過程應保留一定時間，給予民間社會有表示意見的機會。因此具體要求：第一，公聽會結束後應至少間隔七天，才能進行審查。第二，應有二天進行審查，每位被提名人各接受半日的詢答。最後，也應參考民團建議，臨時會最快不宜早於六月底開始。

立委邱顯智則指出，為了審查被提名人的適任性，黨團將以書面提出當前各個政策領域中牽涉到人權的重要問題，向大法官被提名人進行提問。其中，例如極端氣候愈加頻繁嚴峻，對人民各項基本權利都帶來了威脅，因此想詢問被提名人，面對氣候變遷，憲法可以要求國家做什麼？

而台灣道路交通事故頻傳，用路不安全，被國際認為是行人地獄，以及台灣居住成本愈來愈高，都是受到人民高度關注，且與人權之實現密切相關之問題。因此想瞭解被提名人如何看「安全通行權」和「適足居住權」在我國憲法體系中，該如何獲得保障？行政與立法的怠惰，基本權保障的不足，是否構成違憲？

立委王婉諭則表示，關於性別平等、社會正義及勞動政策，黨團也關心被提名人如何看待祭祀公業依照規約排除女系子孫繼承權、社會政策的憲法意義為何，以及工會籌組受限下，勞工團結權是否受到損害？

強調，大法官作為憲法與人權保障的把關者，國會理應用最嚴謹的態度來面對，呼籲民進黨團傾聽民間心聲，不要因為選舉到了，就倉促審查，隨意背書。嚴格審查，是所有立法者的職責所在。