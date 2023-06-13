民眾黨立院黨團總召邱臣遠13日拜會基隆市長謝國樑，兩人相約基隆咖啡店相談甚歡。外界傳聞邱臣遠在參選北市中正、萬華區失利後，有意回基隆市參選立委。邱臣遠表示，民眾黨正積極徵詢相關人選，有進一步消息會公布，卻絕口不提先前已表態參選的民眾黨前祕書長謝立功。

民眾黨內知情人士透露，今年初邱臣遠原本有意參選台北市第五選區（中正、萬華）區域立法委員，但因為去年九合一選舉中為黃珊珊大力助選的于美人今年4月宣布以無黨籍身分參選；民眾黨主席柯文哲有意「禮讓」于美人，致使邱臣遠的算盤落空。

知情人士指出，邱臣遠遂將算盤打到他曾長期擔任黨部主委的基隆市頭上，希望回頭重新投入基隆市區域立委選戰。但問題是，民眾黨前祕書長謝立功先前便已經宣布將參選，如此一來，基隆市便將上演民眾黨的鬩牆之戰。

知情人士透露，基隆市長謝國樑是目前國民黨陣營中少數對民眾黨友善的地方首長，若能夠獲得謝的奧援，會對選情相當有助益。因此，同為基隆出身的謝立功及邱臣遠才會選擇基隆參選。

不過，邱臣遠13日下午受訪時表示，民眾黨內部的提名作業正在如火如荼進行中，地方黨部及中央都在積極徵詢相關人選，如果有進一步消息會及時對外公布。進一步追問外傳6月中是否會敲定提名人選時，邱臣遠表示，一切都按照黨內的流程進行，今天是與謝國樑做市政交流，選舉議題就不多談。

換句之，邱臣遠既未承認，也未否認在基隆參選的可能性，同時也絕口不提先前已經表態參選的謝立功，箇中三味引發外界聯想。