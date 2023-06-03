KD is set to play under his FOURTH HC in the past year... pic.twitter.com/UYytNXR2Sm — Bleacher Report (@BleacherReport) June 2, 2023

隨著太陽確定將跟佛格簽下5年3100萬美元總教練合約，太陽明星前鋒杜蘭特也將於短短1年之內，分別在納許、沃恩、蒙提威廉斯與佛格4名不同總教練手下打球，宛如變成「教頭殺手」，或許只能說擁有杜蘭特的球隊，往往無法接受戰績太過低迷或提早淘汰的現實。

當本季剛開打，杜蘭特還待在籃網打球，當時總教練是納許，卻在去年11月宣告納許下台，換成沃恩擔任代理總教練，接著今年2月杜蘭特跳槽太陽，換在蒙提威廉斯手下打球，沒想到太陽提前在西區準決賽遭到金塊淘汰出局，蒙提威廉斯慘遭開除，如今換佛格上任。

其實杜蘭特跟一些真正「大牌」球星很容易跟自家總教練鬧衝突不同，他很少傳出跟自家總教練之間發生矛盾問題，會在短短1年之內換了4名總教練帶他，主要還是他選擇從籃網跳槽到太陽重新出發，且剛好碰上球隊戰績太差或提前出局窘境而已，只能說杜蘭特「運氣」不好，只能眼見總教練一個換一個。