父母的財產怎麼分配，時常讓底下孩子們反目成仇。就有一名男網友控訴，父母即將退休回老家住，就買了棟新房給二姊，目前這棟留給自己，但這棟房子多年前大姊失戀後在此輕生，根本是凶宅，大罵父母偏心，不過網友們看完內文後，直說「難怪爸媽不買新房給你」。

原PO在匿名公社發文「爸媽買新房給我二姊，但卻要我住凶宅」，表示大姊多年前感情失意，走上絕路，二姊因此感到害怕，開始頻繁到男友家住，如今爸媽打算收掉店面退休回老家，二姊看準時機，開始慫恿爸媽把財產分一分。

事後爸媽買了棟新房給二姊，目前的住家留給原PO，讓原PO非常不滿意，怒嗆「這篇坪數比較大又怎樣，大姊死在這邊不就是凶宅，賣不了好價錢」，還說「這麼偏心我能不計較嗎」，但文章發出後大逆風，慘遭網友公幹。

事後原PO再發新文，嗆「我就是不想住凶宅到底錯在哪裡」，痛批網友沒有同理心，表示當初爸爸答應自己，若結了婚就會買新房，自己也跟女友家說好了，結果最後卻是買給二姊，控訴媽媽從以前就很偏心二姊，還說到爸爸改變心意，如今女友知道自己沒新房可住就悔婚，損失要跟誰討？錯的都是爸媽跟貪心的二姊。

連續兩篇文章都慘被網友炎上：「你去看看現在外面有多少人沒房子住？你嘴這有意思？」、「你自己的親大姊都在怕，是有做什麼虧心事嗎」、「有本事自己去外面租或買啊，為何一定要父母買給你」、「光看最後一句就知道你這人有問題」、「難怪爸媽不買新房，你只在乎房子可以賣多少」、「等你真的沒房子住的時候別說凶宅了，連海砂屋都肯住」、「父母都留房子給你了，不爽就自己賺自己買啊」、「不要就送我，我願意跟你大姊住」、「罵你剛好啊，免費給你一間房就要偷笑了」、「女友會悔婚應該不是沒新房，是看你沒擔當又愛抱怨」。

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