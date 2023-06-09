台灣性騷事件爆不停，作家小花媽轉述朋友遇過的案例說，一名女學生被一個學霸男學生跟蹤，上告到性平會以後，學校的負責單位竟然打給女學生說「那個男學生的書念得很好，不要毀了他！」最後女學生退學，超扯結局讓她忍不住痛批，怎能用念書念得很好這個理由，就合理化犯罪行為。

作家小花媽昨天在臉書上發文說，一個在學校性平會工作的朋友分享荒腔走板的工作經驗，指出曾接過一個案例，一位女學生被男學生跟蹤，上告到性平會，結果學校負責的單位竟然打電話給女學生說「OO（男學生）書念得很好，不要毀了他。」

小花媽表示，結局是女學生退學了，因為她希望安全度過每一天，但是能念到這所大學的人都很聰明，怎麼能用念書念得很好這個理由，就合理化犯罪的行為，難怪這些犯罪者出社會以後，會覺得摸一下沒關係，親一下也不會少一塊肉，難怪會說可不可以放進去一下下，因為他們會念書、是菁英，而菁英不管做什麼都應該被原諒。

小花媽表示，縱容這些人的學校跟師長，看見自己的同事性騷學生，而選擇安靜的老師們有什麼資格站在台上授課，說要以專業的眼光剖析社會，那「如果今天有一個世界知名科學家跟一個流浪漢同時出車禍需移植器官，只有一副器官應要給誰？」我們去思考人命是不可以用價值衡量的時候，有想過，每一個人都是值得被尊重的嗎？

小花媽指出，朋友後來受不了這樣的事情，選擇早早離職。試問如果在學校都做不到，如果在學校都有那麼多不得已，如果在學校都能夠要受害者想多一點、忍一下、不要害別人了，那麼，這些人怎麼樣能夠信任社會？如果學校的性平會都是這樣，那我們又何以相信這個社會有可以獲得幫助的地方。

小花媽也說，奉勸有這樣行為的老師和同學，趕緊離開教育現場或尋求諮商協助，不要用任何學術、專業、浪漫化的方式，去合理化自己的性騷行為，真的很噁心。