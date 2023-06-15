2020長榮大學發生外籍學生命案，馬來西亞鍾姓女學生遭梁育誌擄走後性侵殺害，一、二審法院均判梁育誌死刑，未料最高法院推翻判決，發回更審，引發軒然大波，馬國女大生母親也背痛批評台灣司法黑箱，更稱「我不是送女兒來台灣死的」。

最高法院14日撤銷梁育誌死刑判決，發回更審，最高法院指出，二審對於梁男是否計畫性殺人，判決理由與事實認定矛盾，此部分攸關量處死刑是否符合情節最重大部分，有調查及釐清之必要，且梁男是否可透過矯治教化，降低再犯風險可能，也有進一步調查的必要。

根據《TVBS》報導，鍾女母親得知消息後，痛哭失聲，表示自己跟律師沒收到任何通知的情況下，就做出這個撤銷判決，到底台灣司法是不是有黑箱作業。

鍾母說，早在女兒之前，就有一名受害人，如果不是女兒死亡，也會有其他受害人，法官怎可說兇手沒有計畫性殺人，她是送女兒去台灣讀書，不是送她去死的，如今卻連一個公道都討不到。