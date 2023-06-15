馬來西亞一名小孩疑似搭直升機上學，相關影像在網上瘋傳，當地警方要求民航管理局（CAAM）徹查。

據馬來西亞媒體《東方日報》報導，根據網傳的一則影像，一架直升機在馬國中部雪蘭莪州（Selangor）莎阿南（Shah Alam）一所私人小學附近的草地降落，一名小孩在下機後走進學校。

報導指出，直升機降落的地點屬於住宅區，過程被一位不願具名的居民拍下；被拍到的小孩據稱是就讀該區一間私校的學生。

莎阿南警區主任莫哈末依（Mohd Iqbal）助理總監指出，調查顯示，這架直升機是在今年4月17日早上8點左右，降落在莎阿南第U11區高级住宅武吉班达拉也（Bukit Bandaraya）的一處空地，直升機逗留約15分鐘。他指出，莎阿南警區總部內部安全及公共秩序組主任已針對這起事件報案，案件轉交給馬國民航管理局接手徹查，以確認這架直升機的飛行行程是否得到相關批准。

附近居民指出，曾2次發現有直升機在這裡降落，並有一名孩子下機後直走到學校的後門，居民在直升機第2次降落時拍下影像。爆料居民還稱，「我在5月5日通過臉書向校方提出此事，不僅是為了報告直升機問題，也是為了表達學生家長將汽車停在其住家附近道路的擔憂。」該居民稱，自從該校接到有關通知後，就沒有再看到直升機降落。

對此，當地警方證實，已要求民航管理局徹查。馬國民航管理局表示，只要獲得土地擁有者同意，直升機可在任何開放區域停降；當局已據現有信息展開調查，正向相關飛行員索取資料，釐清飛行計畫等，是否都符標準。