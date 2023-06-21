作為全球規模最大，歷史最悠久的航展之一，第54屆巴黎國際航空航太展覽會19日開幕。中國航空工業集團有限公司（下稱中國航空工業）也派出參展團競逐國際市場，而這也是該公司首次攜多型重點航空裝備在境外展示。其中，殲-20隱形戰機也在航展亮相，大陸軍事專家指，這表明北京希望對外推銷自己的先進武器裝備。

大陸《環球時報》報導，在相當於18個足球場大小的12.5萬平方米會場中，巴黎航展彙集了來自47個國家的2500家參展商。有飛機製造業高層表示，預計本屆展會將迎來32萬觀眾，飛機訂單總數或將達2000架。上一屆巴黎航展因疫情取消，今年是航展4年後首度回歸，規模和規格堪稱最高。

報導指，此次航展上，中國大陸的航空航太企業也派出參展團競逐國際市場。據了解，中國航空工業攜旗下軍用裝備、民用裝備和航空應急救援裝備體系的重點產品亮相巴黎航展。其中，20家族、鯤龍AG600、翼龍-X無人機等多項展品首次登陸巴黎。

在「空中攻防體系」展區，由殲-20隱形戰機為代表的主戰機型領銜，展示了轟6K、攻擊11和各型機載武器等遂行對面打擊任務的航空武器裝備；展台上陳列的運20展現出中國大陸戰略投送和綜合保障能力的提升；空警500預警機、ZDK03預警指揮機等支援保障機型依次亮相，展示了中國大陸航空裝備在資訊化和複雜戰場環境下所具備的支援保障力量；此外，翼龍、雲影和旋戈三大無人機系列亮相，展現出中國大陸航空工業在無人機領域體系化發展的最新進展與能力。

報導引述大陸軍事專家宋忠平說法表示，中國大陸的軍貿夥伴相對較為固定，主要集中在亞非拉國家。此次巴黎航展，中國大陸對外展出了隱形戰機，這表明北京希望對外推銷自己的先進武器裝備，但要注意的是，中國大陸一直奉行積極防禦的軍貿政策，不會透過軍貿來改變地區的平衡穩定。

「影響中國軍貿進一步發展的主要原因就是外部炒作的軍貿政治化問題」，宋忠平指出，美國以意識形態看待軍貿問題上，認為只有自己的盟國才能購買美國的武器裝備，也不允許自己的盟友購買中俄研發的武器裝備，導致一些國家無法選擇中國大陸研發的性能更好、價格更低廉的武器裝備。