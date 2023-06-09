本土第四波新冠肺炎疫情持續升溫，死亡平均日增28例，較上周增加4成。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，因為疫情的關係，現在許多醫院的急診都爆滿，出現一床難求的狀況，許多病人卡在急診躺床而無法住院，引起網友討論。

蘇一峰昨在臉書上分享，因為疫情爆發，許多醫院目前急診都爆滿，出現了一床難求的狀況，許多病人在急診躺床而無法住院，背後原因跟醫護人力短缺，許多醫院的病房都自主限制病床，因為沒有足夠的醫護照顧病人，讓他忍不住痛批「再砍健保啊！」

貼文引起網友討論，「需要入院的長輩只好躺在急診室慢慢等，然後感染就愈來愈複雜」、「我爸去年底確診，在急診室的急救區待了快三天（插管）才去負壓隔離病房」、「我上周去某醫院的急診，聽到護士抱怨說他們有50幾個護士離職，而且還有正在辦離職的」、「急診好像永遠都滿」。

衛福部疾管署日前公布，過去7天平均日增244例中重症土病例，較上周增加17%。死亡平均日增28例，較上周增4成。疾管署署長羅一鈞表示，第四波疫情的輕症最高峰應落在本周或下周，他也進一步解釋，因為併發症是落後指標，因此中重症會延續一到兩周在高峰。