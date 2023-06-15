雲林縣長張麗善今（15日）主持雲153線會勘，警察局長林故廷、工務處長汪令堯、東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富、吳蕙蘭及當地村長等地方人士到場關切。（周麗蘭攝）

雲林縣東勢鄉往來麥寮鄉的雲153線，交會路口多、交通流量大，車禍事故頻傳，縣長張麗善今（15日）親自會勘，並宣示維護交通安全決心，她責成縣警局加強取締超速等違規，要求工務處重要路口要增設警示標誌、標線、跳動路面、庇護島。

雲153線東勢、麥寮段長約6公里，又直又寬卻有28個交會路口，堪稱縣內死亡路段之一，自2017年迄今發生9件死亡交通事故，輕重傷車禍案件290件。

縣長張麗善表示，根據縣警察局統計，該路段車禍事故發生主因是未注意車前狀況、超速，除呼籲用路人經過無號誌路口一定要停等讓，公部門也必須採取必要手段改善，避免駕駛人生命損失以至家庭破碎。

張麗善說，雲153線的28個交會路口，已有11個裝設紅綠燈號誌，警察局會勘剩餘17個，將新增6處路口的紅綠燈、8處路口設閃光號誌、3處丁字路口將協調地方封閉或採取其他安全措施，提醒用路人注意安全。

警察局長林故廷表示，警察局已針對雲153線路段騎乘機車未戴安全帽、超速、路口未停讓等各項重大交通違規等加強取締，一定會提高雲153線見警率，達到遏阻事故發生。

林故廷說，警察局將持續深入高齡者聚集處所、長青食堂等，宣導騎乘機車配戴安全帽及行經交叉路口務必停、等、讓等交通安全觀念。

今日（15日）的會勘由縣長張麗善主持，警察局長林故廷、工務處長汪令堯、東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富、吳蕙蘭及當地村長等地方人士到場關切，並提出建議方案。