黃天牧今親上火線回應新光金近期的爭議，他提出5點聲明，第一，大家對新光金控的經營績效都有所期待，先對新光金控及各子公司默默耕耘的主管及同仁，堅守崗位、善盡職責，表達鼓勵與肯定。關於委託書制度，容有不同見解，現行制度也許無法完全切合各方需求，但已是經過諸多權衡討論的結果，金管會理解並謝謝相關建議，也會持續將各界意見納入參考。

第二，股東會選舉的落幕，是新董事會承擔責任的開始。金管會不希望看到「改革」只是競爭時的話術，而是希望擁有權力者提出務實可行的方案，劍及履及地執行。金管會也不希望看到增資成為對弈的籌碼，而是希望擁有資源者展現保障保戶權益的決心，維護金融市場的穩定。

第三，商場的競爭容或現實，但金融業的經營有高度的公共性，不同於一般企業，對於基於信任交付保費或的客戶，要以誠信為本，忠實地維護保戶及存款客戶的權益，社會的信任才是金融機構最重要的資產。

第四，壽險子公司有增資需求，這是新光金控董事會須面對處理的問題。保險法已明定立即糾正措施，每個資本等級都有相應的處置措施，沒有迴避或拖延的空間，金管會也必須依法處理。希望董事會充分瞭解這個事實，積極完成增資。

第五，龍舟需要有人掌舵、擊鼓、划槳與奪標，更重要的是要齊心協力、同舟共濟，才能破浪前行，金融機構經營亦如是。期許董事會及主要股東們以誠信為基礎，建立彼此間良性互動，讓新光金控集團這艘大船行駛得更平穩順暢。

新光金與台新金現在是否為合併的合適時間？黃天牧說，對於金金併，現在已有既有制度，對於合併議題金管會是被動的，不會主動要金融機構合併，「新光金當務之急是壽險要增資，不認為現階段是談論合併的適當時機。」不希望有一家金控的子公司因為財務不夠健全，就影響到另一家金控，現階段是新光金在期待改革下要力求改革。