鑫創電子在充電樁產品加速出貨下，帶動5月營收衝高，累計前五月營收達2.23億元，年增幅度30.9％，超越去年上半年2.05億元水準，顯示今年上半年營收將篤定成長，再創同期高峰紀錄。

據悉，鑫創電子與友達深化合作效益顯現，與其子公司達擎共同搶攻充電樁市場有成，挾帶面板及車載系統技術及生產優勢，先後打入歐、美當地充電樁業者，歐洲訂單已於第二季起開始出貨，公司團隊也赴歐參展拜訪客戶，拓展產品出海口，增添營收成長力道。

而在車隊管理部分，鑫創電子包括美國、台灣市場皆有EV BUS駕駛座艙陸續出貨，專案規模達數百台以上，逐步推升營運表現，鎖定電動車領域，積極拓展「智慧座艙」應用範圍。

此外，因應客戶需求快速提升，鑫創電子規劃將大型專案委由友達工廠產線協助支援。同時，公司也將規劃購入自有廠房，目標將自主組裝產能力維持在5成以上，並提高生產效率。

由於全球電動車滲透率持續提升，對充電樁建置需求火熱，未來並以加快充電效率、增加支付系統等應用為目標，尤其多屏幕設計將成顯學，戶外充電樁所創造的廣告收益可望高出電費收益，鑫創電子已與客戶洽談充電樁2.0解決方案。

法人分析，新一世代充電樁設計將走向高度整合系統設計，鑫創電子具多項車載認證及設計研發能力，受惠程度可望優於同業，預期在與友達策略夥伴擴大合作，以及生產規模增加之下，將取得更大市場份額，推升中長期營收、獲利表現。