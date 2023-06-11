創作歌手蔡佩軒Ariel近日推出「勇氣三部曲」中的首部曲〈雨季〉，唱出這首失戀情歌寫得絲絲入扣，問及是否有分手經驗？蔡佩軒笑回說：「雖然戀愛經驗不多，但我是分手達人，很多人會覺得提分手的那一方比較不會痛，但這是錯的。」

她也提到，「因為每一段感情都是真心去愛，在交往之後，如果自己覺得不適合就會終止這段感情，每一次的傷痛都至少要花兩、三個月去撫平。」

蔡佩軒看待失戀也拿出學霸精神，不愧是哥倫比亞大學藥學系畢業，自己研究出專屬走出失戀的SOP。蔡佩軒分享當決定結束一段感情之後，就會讓身邊的好朋友知道，安排時間透過跟朋友聊天，檢視這段感情，在討論之中更清楚自己要的，並且更了解自己，當然寫歌和運動也是抒發情感很棒的管道。

她先前與團隊在2月拍攝新歌MV，當天氣溫很低，她挑選了輕薄的夏裝在雨中拍攝，「海邊刺骨的風，讓我冷到哭出來，在歌曲中的氛圍是感傷和難過的，於是完成了導演想要我表達的悲傷情緒，現在終於要推出這首讓我身心都受折磨的歌曲，要鄭重推薦給大家。」